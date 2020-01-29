بالفيديو.. محامي الفنانة زينة يفضح احمد عز ويكشف عنه سراً حاول إخفاءه

كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أن الفنان أحمد عز تقاضى عن تقديم إعلان لإحدى الشركات التجارية 22 مليون جنيه، وهذا جزء بسيط من إجمالي تقاضي الفنان عن أعماله الفنية التي كشفتها التحريات، والتي كان يحرص دائماً على عدم الكشف عنها؛ خوفاً من دفع نفقة طفلي الفنانة زينة، هذا بجانب خوفه من دفع الضرائب.

وناشد معتز الدكر، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الفنان أحمد عز بالتقرّب إلى ابنيه، وتحمل نفقاتهما.

وأضاف أن الفنانة زينة لا تسعى للمشاكل واللجوء إلى المحاكم والتشهير بالفنان أحمد عز.

يذكر أن الفنانة زينة تحدثت عن علاقة نجليها، زين الدين وعز الدين، بوالدهما الفنان أحمد عز، حيث أكدت أن علاقتهما به جيدة للغاية، حتى إن الطفلين يحبان والدهما كثيراً، ويرفضان الحديث عنه بشكل سلبي.

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وأضافت زينة، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أن أحمد عز يبادل طفليها نفس الشعور، وهذا ما جعل البعض يذهب إلى أن أحمد عز يلتقي بالطفلين بشكل مستمر، وأنه اعترف بهما على المستوى الإنساني، دون أن يعلن ذلك أمام الجمهور.

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