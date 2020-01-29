لن تصدّقوا كيف علمت زوجة كوبي براينت بخبر وفاة زوجها وابنتها

تعرّض موقع TMZ لإنتقادات حادة بعد أن أعلن خبر وفاة كوبي براينت وابنته قبل أن تعلم زوجته وأفراد عائلته بالخبر.

موقع TMZ كان ايضًا أول من ينشر خبر وفاة مايكل جاكسون، ويتني هيوستن وبرينس والعديد من المشاهير. وقام بنشر خبر وفاة مايكل جاكسون قبل أن يعلن الطبيب وفاته بـ6 دقائق.

وقد اعتبر المنتقدون أنّ الموقع يغلّب السبق الصحفي على أية مشاعر إنسانية، وأن القيمين عليه، لم يفكروا ولو للحظة، كيف أن أماً تعرف من خلال الصحافة بخبر مقتل طفلتها وزوجها.

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من جهة ثانية، ذكرت تقارير صحفية، أنّ زوجة كوبي براينت "تحاول بشدة أن تتمالك نفسها من أجل بناتها"، وذلك بعد وفاة كوبي وابنتها في حادث تحطم مروحية.

يذكر أن لكوبي 4 بنات، وجيانا التي توفيت معه في الحادث هي ابنته الثانية وكانت تبلغ من العمر 13 عام