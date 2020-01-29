أزمة كبيرة بين المخرج محمد سامي وزوجته بسبب الممثلة نور اللبنانية

نشبت مؤخراً أزمة ضخمة بين الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي؛ بسبب الممثلة اللبنانية نور، التي تشارك في بطولة مسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان، والذي يخرجه محمد سامي.

وأكد مصدر مقرب من مي، أن نار الغيرة اشتعلت بداخلها؛ بسبب الصداقة التي نشأت بين زوجها محمد سامي والفنان نور، والاهتمام الزائد التي وجدته منه تجاه نور.

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وأضاف المصدر أن عدداً من العاملين في مسلسل «البرنس» نقلوا لمي عمر أحداثاً قد وقعت في لوكيشن التصوير بين نور وسامي، تدل على أن الأمر ليس مجرد عمل يجمع بين مخرج وفنانة.

والذي زاد الأمر تعقيداً هو الخطأ الذي ارتكبه محمد سامي؛ عندما نشر صورة تجمعه بنور وهي تحتضنه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهذا ما تسبب في غضب مي بشكل أكبر.

مسلسل «البرنس» من بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، وإدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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