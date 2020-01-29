متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ميريهان حسين، عبر حسابها على “إنستغرام” مؤخراً، صوراً فاجأت من خلالها عدداً كبيراً جداً من المتابعين.

واللافت أنها ظهرت فيها بإطلالة جديدة حيث بدت شبيهة إلى حد كبير بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وتبين أنها اعتمدت طريقة ماكياج وشعر جعلتها نسخة عن الأخيرة لمناسبة ذكرى ميلادها. وأرفقت الصور بالتعليق: “في ذكرى ميلاد السيندريلا. الله يرحمها. مالهاش مثيل”. Advertisements وتفاعل معها عدد كبير من معجبيها الذين رأوا بمعظمهم أنها أصبحت فعلاً شبيهة الفنانة القديرة الراحلة وحققت من خلال ذلك أكثر من 42 ألف إعجاب. ويشار إلى أن الفنانة نشرت في وقت لاحق بوستر مسلسل “ختم النمر” الذي تشارك فيه إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والعرب ومنهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال وجميل برسوم وتامر شلتوت وإبراهيم فرح ورشدي الشامي ووفاء سالم وعفاف شعيب وكريم العمري وحسنة. وهي تؤدي فيه شخصية “هنادي” وهو ما اشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: “هنادي وما أدراك ما هنادي” ولفت الكثير من المتابعين إلى أنهم ينتظرون مشاهدة العمل بفارغ الصبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين تتحول إلى نسخة من سعاد حسني بالمكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.