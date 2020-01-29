إنستغرام يحارب الفبركة بخاصية جديدة

متابعة بتجــــــــرد: أعلن تطبيق “إنستغرام” ميزة جديدة وهي إظهار تنبيه للمستخدمين في حال أن الصورة كانت معدّلة، مما يسهم في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.
وتحاول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستغرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة أساسا، بحسب ما ذكرت صحيفة “الإنديبندنت البريطانية”.
لكن من المتوقع أن يكون لهذه الميزة أثر سلبي أيضاً على رواد الموقع، والسبب أنه في حال النظر إلى أي حساب شخصية مؤثرة ستجد أن هناك بعض الصور المعدلة لهم شخصياً، فيعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.
ومن المتوقع أن تتاح الميزة الجديدة على التطبيق الإلكتروني خلال أقل من شهر، وقد تتأخر قليلاً، ولكن في حال تطبيقها رسمياً فمن المؤكد أن العديد من الحسابات ستكف عن تزوير الحقائق.
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