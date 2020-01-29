مارادونا.. أسطورة الكرة العالمية

متابعة بتجــــــــرد: يُعدّ واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم على مدار تاريخ اللعبة، بمجرد ذكر اسمه، تتذكر بطولاته. يمتلك مهارة فائقة في السيطرة على الكرة، إنه مارادونا، أحد أهم أساطير الكرة العالمية، صاحب الفضل في قيادة منتخب الأرجنتين إلى تحقيق الإنجازات في كأس العالم. في التالي نرصد أبرز المحطات الكروية للاعب الذي حظي باهتمام الكبير والصغير في عالم كرة القدم.

البدايات

ولد مارادونا في 30 أكتوبر 1960، بدأ مسيرته الاحترافية مع الساحرة المستديرة من خلال نادي “أرجنتينوس جونيورز” في الفترة من 1976 وحتى عام 1981، وقد لعب 167 مباراة سجل خلالهم 115 هدفاً.

انتقل لمدة، عام واحد، إلى نادي “بوكا جونيورز” في صفقة قدرت بمليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، بعد ذلك انتقل إلى نادي برشلونة الأسباني، بقيمة 6 ملايين جنيه استرليني. واستطاع أن يقود برشلونة إلى الفوز ببطولة الكأس، كما فاز ببطولة كأس السوبر الإسبانية.

أصيب مارادونا بكسر في الكاحل، وكادت الإصابة أن تنهي مسيرته الاحترافية، إلا أنه استطاع تجاوز المرض، وواصل مشواره الكروي. لكن، في نادي آخر هو “نابولي” الإيطالي عبر صفقة بلغت 6.9 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير جداً في عام 1984.

حقّق مارادونا إنجازات غير مسبوقة مع ناديه الإيطالي الذي قضى فيه 7 سنوات كاملة، منها الفوز ببطولة الدوري لمدة 4 مواسم، كما قاد “نابولي” للفوز ببطولة كأس إيطاليا. وحصد أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، وفاز مارادونا بلقب هداف الدوري موسم 1988.

الانجازات مع المنتخب الوطني

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خلال مسيرة مارادونا مع المنتخب الأرجنتيني، أنجز العديد من الأمور، منها الفوز ببطولة كأس العالم 1986، كما استطاع قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 1990، حتى الوصول إلى المباراة النهائية، إلا أن المنتخب الأرجنتيني خسر أمام ألمانيا الغربية.

يعدّ كأس العالم 1994 نقطة تحول في حياة النجم الأرجنتيني الكبير، وقد ثبت خلالها تعاطيه للمنشطات، ما أدى إلى حرمانه من استكمال المشاركة مع المنتخب في كأس العالم.

الاعتزال والتدريب

انتهت مسيرة اللاعب بشكل درامي بعد ثبوت تعاطيه للعقاقير الطبية، واعتزل اللعب نهائيا عام 1997، بعد أكثر من 20 عاماً من النجاح داخل المستطيل الأخضر، حقّق خلالها 34 هدفاً دولياً في 91 مباراة.

كان هناك حلم للنجم الأرجنتيني بتدريب منتخب بلاده، وهو ما تحقق عام 2008، حينما قرر رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أن يكون مارادونا هو المدرب العام للمنتخب، وفي 2011 تعاقد اللاعب المعتزل على تدريب نادي الوصل الإماراتي، ثم نادي الفجيرة الإماراتي وغيرها من الأندية.