كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز الـ26.. وهي تدعوه بـ”زوجي”

متابعة بتجــــــــرد: احتفل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغيز الـ 26، بجلسة عائلية بامتياز.

فقد ظهر لاعب فريق “يوفنتس” وهو يقطع قالب الحلوى مع جورجينا، وإلى جانبهما أطفالهما وباقة ضخمة من الورد الأحمر.

ونشر رونالدو الصور عبر حسابه الخاص على انستغرام، وعلَّق: “تهاني حبيبتي، أتمنى لك يومًا جميلًا، أنت امرأة رائعة وأم مذهلة لأطفالنا.. أحبك كثيرًا عزيزتي”.

أما جورجينا فصدمت المتابعين بتعليقها على المنشور الذي شاركته بدورها على حسابها الرسمي على انستغرام، اذ وصفت رونالدو بـ”زوجها” وكتبت: “عام سعيد لي، سعيدة جدًا، لا أستطيع طلب المزيد من الحياة… شكرًا لزوجي لمنحي أروع حياة، وأروع أطفال.. أحبك”.

وكانت قد انتشرت العديد من الشائعات تفيد بزواج رونالدو من حبيبته الحسناء في حفل زفاف سري بجنوب إفريقيا، لكنه في كل مرة ينفي الإشاعات المُتداولة.