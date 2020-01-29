بالصور – مورا هيغنز تتعثر وتجرح ركبتها

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متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة الأيرلندية مورا هيغنز أن سقوطها وجرح ركبتها، خلال حضورها لحفل بعد توزيع جوائز التلفزيون الوطني بلندن، أمس، كان أمراً مؤلماً ومأساوياً للغاية بالنسبة لها.
وأشارت هيغنز، (29 عاماً)، عبر حسابها على إنستغرام إلى تعرضها لحادث في لندن بعدما فقدت توازنها وسقطت أرضاً، مرفقة ذلك بصورة لركبتها المجروحة، بحسب “ميرور” البريطانية.
يشار إلى أن مدير أعمال هيغنز عمل على إنقاذها وتقديم الإسعافات الأولية لها بمجرد تعرضها لهذا الحادث.
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