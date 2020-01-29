فيلم “جاكوز” يتصدر ترشيحات جوائز “سيزار” الفرنسية

متابعة بتجــــــــرد: تصدر فيلم “جاكوز” للمخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي، الذي تزامن بدء عرضه مع اتهام جديد بالاغتصاب في حق السينمائي الشهير، السباق لجوائز سيزار السينمائية الفرنسية لعام 2020، بنيله 12 ترشيحاً.

وتلاه فيلم “لي ميزيرابل” للمخرج لادج لي حول الضواحي الفرنسية، و”لا بيل إيبوك” لنيكولا بيدوس مع 11 ترشيحاً لكل منهما.

وقال رئيس أكاديمية السيزار المانحة للجوائز آلان تيرزيان: “الأكاديمية ليست هيئة ينبغي أن تكون لها مواقف على الصعيد الأخلاقي، وأظن إن لم أكن مخطئاً أن 1.5 مليون فرنسي شاهدوا الفيلم، اسألوهم عن رأيهم”.

ورشح “جاكوز”، وهو فيلم تشويق يتمحور على قضية دريفوس، في فئات رئيسة من بينها أفضل إخراج، أفضل فيلم إلى جانب “لي ميزيرابل” و”غراس آ ديو” لفرنسوا اوزون.

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وفي فئة أفضل ممثل، رشح جان دوجادران عن “جاكوز” ودانييل أوتوي عن “لا بيل إيبوك” وداميان بونار عن “لي ميزيرابل”، وفينسان كاسيل ورضا كاتب عن “أور نورم”، وميلفيل بوبو عن “غراس آ ديو” ورشدي زيم عن “روبيه أون لوميير”.

وستتنافس على سيزار أفضل ممثلة أديل إنيل، نومي ميرلان عن “بورتريه دو لا جون فيي أن فو”، فضلاً عن أنييس دوموستييه في “أليس إي لو مير”، إيفا غرين في “بروكسيما”، كيارا ماستروياني في “شامبر 22″، دوري تييه في “لا بيل إيبوك”، وكارين فيار في “شانسون دوس”.