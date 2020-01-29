نيكي وبري.. توأمان حتى في الحمل!

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت عارضتا الأزياء والمصارعتان المحترفتان، التوأمان الأمريكيتان نيكي وبري بيلا (36 عاماً)، أنهما حاملان في الوقت ذاته.
ويعد هذا الطفل الأول لنيكي المتزوجة من بطل الرقص مع النجوم أرتيم تشيجفينتسيف، أما بري فلديها طفلة عمرها عامان من زوجها الحالي دانيال بريان.
وأشارت التوأمان بيلا إلى أن فارق التوقيت بين حملهما لا يتعدى 10 أيام، ما يجعلهما تتوقعان ولادة طفليها في التوقيت ذاته، بحسب «بيبول».
وأكدت التوأمان بيلا أن خبر حملهما صدمهما، ووصفتاه بـ«الأمر الجنوني»، حيث اعتقد المقربون منهما في البداية أنها مزحة أو أنهما خططتا للأمر، لكن من الصعب التخطيط للحمل، على حد قولهما.
وقالت بري إنها حاولت وزوجها الإنجاب لمدة 8 أشهر، بعد ولادة طفلتهما الأولى، لكن دون جدوى، ما جعلها تقتنع بأن طفلة واحدة تكفي، إلى أن حدثت المفاجأة واكتشفت حملها الثاني مؤخراً.
من جهتها، أكدت نيكي أنها لم تخطط للإنجاب لكن شعوراً داخلها خلال تدربها على اليوغا حادثها بأن تجري فحصاً للحمل لتكتشف أنه إيجابي.
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