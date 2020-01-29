مايا دياب تكشف عن سرّ خطير لا يعرفه سوى أهلها!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب مجموعة من الفيديوهات الطريفة عبر خاصية “ستوريز” من خلال حسابها على “إنستغرام”، كشفت فيها بأسلوب طريف جداً عن حقيقة خاصة بها لا يعرفها أحد سوى أهلها.

وقالت “دياب” في الفيديواهات ضاحكةً، أن “لسانها قصير” بالمعني الفعلي وليس المجازي، أي أنه قصير المدى. وأكّدت دياب هذا الأمر لمتابعيها على طريقتها الخاصة، ممازحةً: “هذا السرّ الذي كشفته خطِر جداً”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت في موسم الصيف الماضي أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وحققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأطلقت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

كما خاضت مايا مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.