نجوم الفن العرب.. عند صفقة القرن وقفوا صامتين؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يكن تفاعل نجوم الفن والمشاهير العرب تجاه إعلان بنود صفقة القرن التي رسمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما هو منتظر، وسط تساؤلات من الجمهور لغيابهم، رغم أن اسم الصفقة قد تصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في أغلب الدول العربية.

واعتاد الجمهور أن يكون لمشاهير الفن كلمتهم تجاه القضايا التي تحدث في المنطقة العربية، وهذا ما بدا واضحا من خلال تغريداتهم على الثورات التي حصلت في دول عربية، وتصريحاتهم الإعلامية، لكنهم وقفوا صامتين باستثناء عدد قليل جدا قد أبدوا رأيهم تجاه هذه الصفقة التي جعلت فلسطين بقعة جغرافية مجزأة وسط دولة محتلة.

وانتقد الجمهور صمت نجومهم حول أهم قضية في الشرق الأوسط بل والعالم أيضا نظرا لما تحمله الصفقة من ظلم بحق شعب يطالب بالحرية والعدالة والاستقلال والسلام كأي دولة أخرى منذ سنين طويلة.

أما من أبدى رأيه من مشاهير الفن في صفقة القرن الفنانة إليسا التي تحدثت عن غياب العدالة في عالم السياسة، فكتبت " قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن".

وأضافت إليسا "شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام. وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

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ووصفت الفنانة كارول سماحة صفقة القرن بـ "صفعة القرن"، واستخدمت عبارة "يسرقون رغيفك، ثم يعطونك منه كسرة، ثم يأمرونكم أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم".

بدوره، استخدم الإعلامي هشام حداد هاشتاغ "صفقة وحيد القرن"، وغرد قائلا: " إسرائيل عملت اتفاق حلو مع نفسها".

وعلق وسام حنا:" وأشهد أن فلسطين عربية.. لا تتسع لهويتين إما نحنُ او نحنُ"، وأدرج في تعليقه هاشتاغ حمل عناوين #صفعة_القرن، #لا_لصفقة_القرن، #لا_لصفقة_العار، #فلسطين.

وتفاعلت الفنانة جوليا بطرس، رافضة صفقة القرن، وكتبت: "بيتي هنا... أرضي هنا... البحرُ السهلُ النهرُ لنا، القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وبالنسبة لنجوم مصر فلم يغرد منهم سوى المخرج عمرو عرفة، والفنان محمود البزاوي، حيث كتب الأول:"صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء".

بينما قال البزاوي: "ستبقى فلسطين عاصمتها القدس ومش هايتغير ده بسبب كلام أو قرارات من الاحتلال"، وتابع: "العقيده اللي احنا متربيين عليها بتتورث والإيمان بعودة فلسطين بكامل أراضيها مش هاينتهي".