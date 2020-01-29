"باد بويز 3" يحصد 125.6 مليون دولار

يواصل فيلم الأكشن والحركة "Bad Boys for Life" للنجم ويل سميث، هيمنته على إيرادات شباك التذاكر بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي. بلغت حصيلة الفيلم الكلية بشباك التذاكر العالمي حتى الآن 125.6 مليون دولار، حصد منها 86.6 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي وجمع قرابة 39 مليون دولار في السوق الأجنبية، وتقدر ميزانية الفيلم الإجمالية نحو 90 مليون دولار تقريبًا، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

يتجدد الصراع في الجزء الثالث من فيلم "Bad Boys" ما بين ثنائي إنفاذ القانون في شرطة مكافحة المخدرات بمدينة ميامي الأمريكية، ماركوس بيرنت (مارتن لورانس) مايك لوري (ويل سميث)، بشأن نمط الحياة التي يعيشها كل منهما. يريد ماركوس أن يتقاعد لرعاية حفيده، بينما مايك لا يزال يحاول الارتقاء إلى سمعته الشجاعة. ولكن عندما يستهدف مايك من جانب أحد زعماء الكارتل، يعود الثنائي في مهمة أخيرة.

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