القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة أسما شريف منير، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأوضحت أسما من خلال الفيديو عن تجربتها في كتاب طلقني، والذي تم طرحه في معرض الكتاب الدولي بدورته الـ 51.
وأعربت أسما عن شدة سعادتها بردود أفعال جمهورها، مؤكدة أنها سعيدة جدًا نتيجة أن الكتاب نال إعجابهم، كما أوضحت أن الكتاب أسمه مريب، إلا أن نجاحه أسعدها للغاية.
كما أوضحت أن هناك بعض من الجمهور لم تعجبه فكرة الكتاب، بالإضافىة إلى أن هناك بعض من هجمومها دون أن يقرأوا الكتاب.
يذكر أن الفنانة أسما شريف منير شاركت والدها مؤخرًا في برنامج يحمل أسم أنا وبنتي، وهو من تأليف وإخراج إياد صالح.
وتدور فكرة البرنامج فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال وطريقة تفكيرهم من خلال مجموعة من الضيوف مستعرضًا حياتهم ومحطاتهم المختلفة وأخر أعمالهم الفنية.
قد يهمك ايضاً:
أسما شريف منير تروج لفيلم لص بغداد
أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تتواصل مع جمهورها بعد ردود فعل طلقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.