أحمد فهمي وروبي يبدآن تصوير "حلم سوسن" في مدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ الفنان أحمد فهمي، والفنانة روبي، تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد "حلم سوسن"، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد فترة من التحضيرات طيلة الفترة الماضية.

فيلم "حلم سوسن" يدور في إطار كوميدي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ووقع اختيار القائمون على الفيلم على الفنانين عمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت للمشاركة فى بطولة الفيلم، وجاري اختيار باقي الأبطال.

كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، كما أنه يحمل فكرة بعيدة عن المألوف.

من ناحية أخرى، انتهى أحمد فهمي خلال الفترة الماضية توصير مشاهده ضمن أحداث فيلم "العارف"، مع النجم أحمد عز، وإخراج أحمد علاء، وتم الانتهاء من آخر مشاهده الأسبوع الماضي تمهيداً لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل،.

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بينما تتعاون روبي مع شركة سينرجي فيلمز للمرة الأولى في فيلم "حلم سوسن".

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