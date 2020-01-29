تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى ودخولها فى غيبوبة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى فى الساعات الماضية حيث فقدت الوعى، وتتواجد حالياً فى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مع متابعة كبيرة من الأطباء المعالجين لها، وذلك بعدما كانت قد استقرت حالتها بعض الشىء فى اليومين الماضيين وكان متوقعا خروجها من غرفة العناية المركزة خلال يومين ونقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى.

كان "اليوم السابع" قد تواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية خلال اليومين الماضيين، لسؤاله عن الفنانة الكبيرة نادية لطفى، خاصة أنها تمكث فى المستشفى منذ أسبوع، وأكد النقيب أن حالتها الصحية تتحسن بشكل تدريجى، لتعود نادية لطفى وتدخل العناية المركزة من جديد خلال الساعات الماضية.

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

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