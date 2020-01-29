هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة مسيطر

طرح الفنان هيثم سعيد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مسيطر"، عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية :"فكر بقا ياللي مسيطر علي إحساسي و ناسيني.. وإضحك بقا ياللي مكشر زي مابلاغيك تلاغيني .. فسرلي بقا المفسر و باين علي قلبي و عيني.. متقسم للمتقسم ولا انت بتتقل يعني .. ما عرفنا ان انتا معلم ركز كده بقا و اسمعني .. قربلي تعالي خد فكره سلم بقا للي مسلم".

"مسيطر" كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع حازم السعيد.

يذكر أن طرح هيثم سعيد، مؤخرًا، أغنية :"تفتح الشباك"، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

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