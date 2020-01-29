عبد العزيز يُعلن تفاصيل تصوير مشهد تفجير الشقة في "واحد من الناس"

روى الفنان كريم عبد العزيز كواليس تصوير مشهد الانفجار في فيلم "واحد من الناس"، لافتا إلى أن فريق العمل كاد يتعرّض لكارثة كبيرة، وكان الأمر خطيرا للغاية.

أوضح كريم خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، أن المشهد عبارة عن انفجار في الطابق الثامن في أحد العقارات، لذلك توجهوا لصاحب أحد العقارات المطلة على النيل، واتفقوا معه على أن يقوموا بتفجير الطابق الثامن فقط، لافتا إلى أن صاحب العقار كان شخصا مثقفا ومهذبا للغاية، ولديه مكتبة كبيرة في الدور الأول.

تابع أن صاحب العقار سألهم إن كان من المفترض أن يغادر مكتبته أثناء التفجير أم لا، فأخبروه ألا يغادرها لأنه لن يحدث أي شيء، فكل الأمور مدروسة وتم التخطيط لها بعناية، فتم وضع كاميرا في العقار المقابل له، وأخرى داخله، وثالثة على المحور، ورابعة في الشارع إلى جوار قوات هيئة الدفاع المدني.

أضاف كريم أنه كان إلى جوار المخرج في العقار المقابل للمبنى المراد تفجيره، ونطق بالشهادتين خلال المشهد، لأنه توقع أن يسقط المبنى، وزاد: "بعد المشهد دخلنا على صاحب العمارة لقينا مفيش مكتبة ولا مكتب.. لقينا صاحب المكتبة نايم على الأرض والمكتبة ع صدره، الانفجار فرقع معاه 350 متر زجاج".

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في نفس السياق، أوضح أنه عقب انتهاء المشهد توجه لمنزله في المعادي، وكان ينتظر عماد مراد مدير الإنتاج وأحمد جلال المخرج، ولما تأخرا اتصل بهما، لكنه اكتشف مفاجأة، قائلا: "أنا روّحت وكلمت عماد مراد وأحمد جلال يلا أنا مستنيكم.. لقيت عماد بيرد بالراحة يا كريم اتصل بمدام إسعاد عشان أسرونا في العمارة إحنا هزينا الأساسات".

يُذكر أن فيلم "واحد من الناس" من إنتاج عام 2006، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، منة شلبي، عزت أبو عوف، محمود الجندي، بسمة، رشا مهدي، أحمد راتب.

تدور أحداث الفيلم حول محمود (كريم عبد العزيز) الشاب البسيط الذي يعمل حارس أمن في جراج سيارات، تسير حياته هادئة إلى أن تنقلب عندما يشاهد جريمة قتل، ويجبر على تزوير شهادته فيرفض أن يبيع ضميره، فتقتل العصابة زوجته ثم يدخل السجن وعندما يخرج يعد خطة للانتقام ممن قتل زوجته.

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