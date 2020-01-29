أبطال فيلم "التاريخ السري لكوثر" يرفضون العودة للتصوير قبل الحصول على مستحقاتهم

يبدوا أن سوء الحظ، لازال يلاحق فريق عمل فيلم “التاريخ السري لكوثر”، الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم ليلي علوي وزينة ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحمن حسن، خاصة في ظل توقف تصويره بعدما تحدد يوم 2 يناير الماضي.وعلمنا، من مصادرنا الخاصة، أسباب رفض النجمة ليلي علوي وزينة، وباقي أبطال الفيلم أستكمال تصوير المشاهد المتبقية ولا تتجاوز اليومين، ليدخل بعدها الفيلم المراحلالنهائية من مونتاج وماكسينج خاصة في ظل توقف تصويره أيضا قبل ذلك الي ما يقرب من عام بسبب خلاف بين الشركتين المنتجين له، إلا أن “غرفة صناعة السينما” تدخلت لحل الخلاف، وتم حلها.

وقال مصدر من داخل الشركة المنتجة، إن أبطال الفيلم قرروا جميعا عدم استكمال التصوير، حتى يحصلون على باقي مستحقاتهم المالية خاصة أنهم لم يحصلوا سوى على 40% أو أقل من مجمل المستحقات، الأمر الذي دفعهم للتحدث مع الشركة المنتجة للحصول على 20% جديدة من قيمة العقد المبرم معهم، وهو ما تم رفضه، وبناء عليه رفض جميع أبطال العمل استكمال التصوير، وتم تأجيله لأجل غير مسمي حتي يتم تسوية الخلافات بين الشركة ونجوم الفيلم.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنانين زينة، ومحسن محيى الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، ومدير تصوير مروان صابر، منتج فنى على حسن، ومشرف عام على الإنتاج مصطفى شفيق، وإنتاج دكتور سكاى برودكشن وليد مصطفى وريماس إسحاق إبراهيم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

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