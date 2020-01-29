تعرف على نجوم حفلات "فبراير الكويت"

القاهرة - لايف ستايل تحتفل دولة الكويت بعيد استقلالها في فبراير، ولذلك تقيم سنويا مهرجان كبير في كافة المجالات ومن بينها الفنية والموسيقية يحييه عدد كبير من النجوم على مدار 3 أسابيع بمعدل حفلتين في الأسبوع كل خميس وجمعة. جاء جدول حفلات المهرجان كالآتي:

الخميس 6 فبراير: محمد عبده الجمعة 7 فبراير: ماجد المهندس وأصالة الخميس 13 فبراير: حسين الجسمي وبلقيس فتحي الجمعة 14 فبراير: (نفذت تذاكر الحفل) نوال الكويتية ومطرف المطرف Advertisements الخميس 20 فبراير: عبد الله الرويشد وأنغام الجمعة 21 فبراير: راشد الماجد ونبيل شعيل كما أعلن الفنان عمرو دياب عن إحيائه لحفل في الكويت في الخميس 13 فبراير في أرض المعارض، ولكن هذا الحفل ليس تابعا لاحتفالات الدولة باستقلالها. قد يهمك أيضا: الفنانة أصالة تحيي عيد الحب بدون طارق العريان حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس بأغنية

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