خواكين فينيكس يعكس تأثيره النباتي على مائدة الأوسكار

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على سياستها لمواجهة تغيّر المناخ ودعم الكوكب، عبر بيان أعلنت فيه أن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بنسبةٍ كبيرة.

وشرحت أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي ُتقدّم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير ستعتمد على مصادر نباتية مئة %.

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرةً بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70 % على مصادر نباتية بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكاً ولحوماً إضافة للأطعمة النباتية.

وأشارت "الأكاديمية" في بيانها إلى أن كل المناسبات والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية. لافتة إلى أن دورها العالمي يُلزمها بدعم الكوكب.

وتابع البيان: "بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز غولدن غلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر، اقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسّد دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز غولدن جلوب الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.

وكان النجم جورج بيناتشيو قد غرّد ناشراً قائمة الطعام الخاصة بالحفل. لكن تعليقات الجمهر كانت ساخرة واعتبر البعض أن جسم الانسان يحتاج لكل أنواع الطعام وبينها اللحوم.



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وعلّق موقع "La Cucina Italiana" على هذا الخبر أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلم الجوكر المرشح لنيل جائزة الأوسكار قد حصد هذا العام كل الجوائز بما فيها غولدن غلوب، SAGA، وجوائز اختيار النقاد، عبر تحويل قوائم الطعام باحتفالاتهم إلى أسس نباتية، حتى وصل بتأثيره على مائدة جوائز الأوسكار التي أصبحت أكثر خضرة وأكثر أخلاقية.

وأضاف: "لقد أكدت الأكاديمية في بيانها على أنهم ملتزمون بعضويتهم العالمية بدعم الكوكب". مشيراً إلى أنه "خلال العقد الماضي ،وعلى مدار الأعوام السبعة الماضية ، كان لبرنامج الأوسكار بصمة خالية من الكربون. وهي تواصل توسيع خطتها للاستدامة مع الهدف النهائي المتمثل في أن نكون محايدين للكربون وتجنب استخدام البلاستيك".

يشار إلى أن "فينيكس" عُرِف بالتزامه ونضاله لتوجيه العالم نحو الطعام النباتي ورفع شعار نحن جميعا حيوانات حيث انتشرت له صورة وهو يضع مكان عينه عين الديك