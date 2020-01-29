شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وطبيب المشاهير.. تعرف على تصريحات صولا عن علاقتها بفادى نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة أصالة، انتشرت خلال الأيام الماضية، صور عدة جمعت بين الفنانة السورية أصالة والطبيب فادى نصر، طبيب التجميل الذى يلقب بـ طبيب المشاهير، وعلى ضوء تلك الصور، ربط رواد التواصل الاجتماعى، بين الصور وتصريحات أصالة وبين وجود ارتباط بينهما، إلا أن الأخير نفى فى أكثرمن لقاء تليفزيونى، صحة تلك الأخبار المتداولة، خاصة أنه يعتبر أصالة من الأصدقاء المقربين لديه.

وكتبت أصالة تغريدة الفترة الماضية عن الطبيب فادى نصر قائلة: هو الفنان والدكتور والصديق.. اللى مسئول عن مظهرى .. وهع اللطيف الذى اشتكى له مما يزعجنى بمرآتى..فيصالحنى عليها بكل نعومة وبساطة.. دكتور فادى نصر .

وكانت أصالة، قد أعلنت انفصالها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

على جانب آخر تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا، يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها.