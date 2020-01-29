شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تتحدث عن "ولاد الناس".. فمن تقصد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها، بصورة تحمل جملاً من كتاب يتحدث عن "ولاد الناس" بدون أن تكشف تفاصيل، أو توضح ماذا تقصد.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة عبر "ستورى" إنستجرام، لمقطع من كتاب يتحدث عن "ولاد الناس"، وجاء فيها: "يعنى ولاد ناس؟

ولاد الناس مش بالفلوس ولا بالنفوذ، ولا بالشكل ولا بالمنظر واللبس، ولا بالمدارس الأجنبية والجامعات العالمية، ولا بمكان السكن والأحياء الراقية، ياما ناس شكلهم ولاد أصول بس في الحقيقة بلاش نقول، وياما ناس شكلها غلبان ويدوبك مستورين وأحلى ما فيهم اللسان والذوق وأخلاق الكرم".



ستورى ياسمين عبد العزيز

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وبدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه"، بأحد المراكب النيلية فى الزمالك، وتظهر ياسمين بدور سيدة كانت متزوجة من النجم شريف منير ولديها ابن منه عمره 7 سنوات، ونشبت إلى خلافات أدت إلى الطلاق، وتتطور الأحداث وتكشف طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال خصوصا مع وجود ابن وذلك فى اطار اجتماعى.

ويشارك فى مسلسل "ونحب تانى لية" بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان شريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

المسلسل من إنتاج سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على.

ومن ناحية أخرى يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 13 حلقة من العمل، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على أن يسلم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة في بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه في أقرب وقت تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.