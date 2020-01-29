شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وروبى يبدآن تصوير فيلم "حلم سوسن" بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنانان أحمد فهمى وروبى تصوير أول مشاهد فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، فى مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية، وانتظار انتهاء بطل العمل من ارتباطاته السينمائية وأيضًا المخرج الذى كان منشغلاً بفيلم ومسلسل.

ووقع اختيار القائمين على الفيلم على الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، للمشاركة فى بطولة الفيلم وجارٍ اختيار باقى الأبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.

وانشغل أحمد فهمى خلال الفترة الماضية بتصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء والذى تم الانتهاء من آخر مشاهدة الأسبوع الماضى تمهيدًا لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، بينما تتعاون النجمة روبى مع شركة سينرجى فيلمز للمرة الأولى فى فيلم "حلم سوسن".

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يذكر أن أحمد فهمى يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" خلال الأيام المقبلة، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته النجم أكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى، ومن المقرر الإعلان عن باقى فيق الممثلين مع بدء التصوير، حيث سلم المؤلف ايمن وتار 15 حلقة من المسلسل، الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للتعاون مجددًا بعد تقدمهما مسلسل "ريح المدام" عام 2017.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبي رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.