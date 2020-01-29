شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة صناعة الفيلم الوثائقى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تستمر في يومها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر ورشة صناعة الفيلم الوثائقي للمخرجة نسمة زعزوع ليومها الثانى ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمركز الإبداع، وتتضمن الورشة التى تقام على مدار خمسة أيام مراحل صناعة الفيلم الوثائقي وكيفية اختيار موضوعه والعمل علي تطويره، وتتناول هذه الورشة صناعة الأفلام الوثائقية التي تعتمد على قصص يحركها الأشخاص وكيف يمكن الاستفادة من السرد الروائي المعتاد في صناعة الفيلم الوثائقى.

سيكتشف المتدرب هذا المنهج الذي يعتمد على اختيار بطل حقيقي للفيلم وتحديد ما يعتزم تحقيقه في القصة، ما هي وجهة النظر الدرامية؟ من هو الخصم وأين يوجد الصراع؟ كيف يمكن تحديد كل ما سبق في قصة واقعية سبق وإن حدثت وكيف يضيف البحث المكثف والمقابلات الشخصية إلي بناء الفيلم والسيناريو؟.



ورشة الفيلم الوثائقى (1)



ورشة الفيلم الوثائقى (2)

من خلال هذه الورشة يمكن التعرف علي منهج مختلف في السرد الوثائقي يمكن أن ينافس السرد الروائي في جذب الجمهور لقصص واقعية ويضع الأفلام الوثائقية في مرتبة متقدمة بين أنواع الأفلام الأخري، لأن الوثائقي هو أيضاً فيلم.

نسمة زعزوع مخرجة مصرية تعمل في مجال الإعلام وصناعة الأفلام منذ تسع سنوات، وحصلت علي ماچستير الإخراج السينمائي من مدرسة مت للافلام بجامعة وست لندن، وقامت بكتابة وإخراج ستة أفلام روائية قصيرة وثمانية أفلام وثائقية.

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ورشة الفيلم الوثائقى (3)



ورشة الفيلم الوثائقى (4)

وحصل فيلمها "سيدة" علي جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، تم اختياره في عدة مهرجانات كمهرجان للأفلام العربية بلندن وركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي ومهرجان أستيتيكا للافلام القصيرة بمدينة يورك وسوق كليرمون فيراند بالإضافة إلى عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وبدأت العمل لصحفي حر في سن السابعة عشرة.



ورشة الفيلم الوثائقى (5)

وقامت بإخراج وإنتاج أكثر من مائة تقرير تليفزيوني وأفلام وثائقية ومقابلات تلفزيونية وأغانٍ مصورة، تقوم نسمة بتدريس صناعة الأفلام التسجيلية فى إحدى الجامعات، وتعمل حاليًا علي تطوير فيلمها الأول الطويل المستوحي من أحداث حقيقي ومن قصص أشخاص تقابلهم في جلسات استماع منذ أكثر من عام.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.