شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجم السلة الراحل كوبى براينت فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار عن أنهم يخططون لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبى براينت، وذلك خلال البث التلفزيونى لجوائز الأوسكار لعام 2020 يوم 9 فبراير المقبل، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "دايلى ميل" و"هوليوود ريبورتر".

ونعى براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التى لا مثيل لها فى ملعب كرة السلة، من جهة أخرى كان كوبى أيضًا حائزًا على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير Dear Basketball، الذى كتبه وعلق عليه صوتيا.

يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود .

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.