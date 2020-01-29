شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطلب من محبيها عدم تداول أغنياتها المُسربة لمحاربة قرصنة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة العالمية ليدي جاجا من محبيها ومعجبيها بعدم تداولهم لأغنيتها التي تم تسريبها بواسطة قراصنة الإنترنت وهي من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد والسادس بمسيرتها الفنية، وجاء تسريب أغنيات ليدى جاجا بمثابة مفاجأة للكثير من محبيها ومعجبيها بينما كانت صدمة للنجمة الشهيرة، وهو ما تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "meaww"، وكانت الرسالة واضحة فهي موجهه لكل المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى.

وما أثار الجدل حول جاجا أنها استعانت بصورة "مسروقة" تنتقد من خلالها قرصنة الموسيقيين.



بوست ليدي جاجا بوست ليدي جاجا

وكان مؤخرًا تم تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات ليدي جاجا وهى أغنية " Stupid Love " والتي أكد موقع "melty" الفرنسي أنها كانت ستطلق الأغنية في بداية شهر فبراير المقبل، ويُقال إنها واحدة من أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي تعمل جاجا حاليًا على الانتهاء من إعداده، وقد كشف قطاع كبير من محبي وعشاقي النجمة العالمية ليدي جاجا البالغة من العمر (33 عامًا) انهم ينتظروا أطلاقها لألبوم جديد فكان اخر البوم اطلقته النجمة الشهيرة كان منذ 2016 وكانت جاجا تضع كل تركيزها في فيلم "A Star Is Born" مع النجم العالمي برادلي كوبر وهو العمل الذي حقق نجاح مذهل حول العالم وحصدت به جائزة الأوسكار لذلك لم يكن إطلاق البوم غنائي جديد في أولوياتها .

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وبذلك اصبح هاشتاج #LADYGAGALSCOMING ينتشر بسرعة هائلة عبر "تويتر" ففي الساعات الأولي تم تداول الهاشتاج أكثر من 33.1 الف مرة.



هاشتاج عودة ليدي جاجا هاشتاج عودة ليدي جاجا

يذكر أن النجمة ليدي جاجا التى بدأت مسرتها الفنية عام 2001 ، و استطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التي حققت نجاح مذهل و من أبرزها "shallow" و"i'll never love" و"poker face" و"bad romance"، وغيرهم.