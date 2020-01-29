- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جمعية الفيلم يكرم صناع "نادي الرجال السرى" فى دورته الـ46 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحمد سعد الدين: "نادى الرجال السرى" يناقش الحياة الزوجية بشكل معاصر
وأقيمت ضمن فعاليات المهرجان ندوة فيلم "نادي الرجال السري" لبطله كريم عبد العزيز في مركز الإبداع في ثاني فعاليات مهرجان جمعية الفيلم تحت "شعار سينما مصرية مصرية"، وأدار الندوة الناقد أحمد سعد الدين، بحضور عدد من الجمهور والمهتمين بصناعة السينما، بينما تغيب فريق عمل الفيلم بسبب انشغالهم في تصوير أعمال جديدة.
ومن جانبه قال الناقد أحمد سعد الدين إنه تمنى وجود المؤلف، لأن الفيلم يحمل رسالة مهمة تخص أجيال ومجتمعات عريية حيث يسلط الضوء على الخيانة الزوجية، حيث يقدم العمل الزوجة المتسلطة ونموذجين مختلفين من الأزواج، زوج قادر على الخيانة والآخر شخصيته ضعيفة.
وعلق أحد الحاضرين على سؤال الناقد بخصوص الشخصيات التي قدمها كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، مشيرا إلى أن كريم عبد العزيز فنان.
يستطيع لعب كل الأدوار الكوميديا أو التراجيدي أما ماجد الكدواني هو فنان مختلف تمامًا يغير جلده، وحول عنوان الفيلم فقال سعد الدين "إنه مرتبط بالعنصر التجارى لأن المؤلف أو المنتج له نظرة في اختيار اسم الفيلم لأنه في النهاية منتج يختار عنوان يجذب الجمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان جمعية الفيلم يكرم صناع "نادي الرجال السرى" فى دورته الـ46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.