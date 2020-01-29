شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الدنيا" يمثل مصر فى مسابقة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك خلال فاعليات دورة المهرجان التاسعة المقررة في الفترة من السادس وحتي الثاني عشر من شهر مارس القادم.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، من إخراج عماد البهات أيضا.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان اليوم الاربعاء، إن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة فيلم "صندوق الدنيا" في المسابقة عرضا عالميا أول في مسابقة دولية، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.

علي جانب آخر أعلن السيناريست "سيد فؤاد" رئيـس مهرجـان الأقصر للسينما الافريقية في وقت سابق عن استمرار إطلاق اسم المخرج الإثيوبي الكبيـر "هايلي جريما" علي فعالية الورشة الافريقية تكريما لدوره في تأسيس تلك الورشة الهامة وإدارتها لمدة ست سنوات متواصلة، والتي انتج خلالها أكثر من 80 فيلما قصيرا، وتدار الآن من قبل خبراء وأساتذة من مصر.

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وأضافت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان قائلة : الورشة الإفريقية لإنتاج الأفلام القصيرة قليلة التكلفة من إفريقيا تعد من أهم الورشات التي تمنح الشباب فرصة للتدريب والانتاج معا وقد تم إطلاق استمارة المشاركة، كما تتمثل أهمية الورشة في تطوير قدرات الشباب الإفريقي في صناعة وإنتاج الفيلم القصير، ومن المتوقع إنتاج 12 فيلما قصيرا لـ 18 مشارك من مصر ودول أفريقيا ويتم التصويروالمونتاج خلال 10 أيام، وتعرض الأفلام في أخر أيام الدورة التاسعة.