شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا السبب الرئيسي وراء تأجيل عرض فيلم جاكي شان الجديد "Vanguard" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا هو السبب الرئيسي وراء تأجيل عرض فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد "Vanguard"، الذي كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي.

تم تأجيل عرض الفيلم في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المميت في الصين، وكان من المقرر عرضه الفيلم محليًا بدء من يوم الخميس، ولكن تم سحب النسخ من الجداول الزمنية في الصين والخارج.

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وفيلم "Vanguard" يشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكي شان ويانج يانج وميا موكي وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلي تونج وشارك في تأليفه أيضًا الي جانب تيفاني اليسيا تانج.



بوستر الفيلم

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 6 آلاف حالة فى العالم وأدى لوفاة 132 شخصا فى الصين، وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.