"كما كنّا نحلم به".. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمنتج تامر مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة للمنتج تامر مرسي، يشكره فيها على الدعم المقدم من شركة سينرجي تجاه مسلسل "ختم النمر"، الذي يقدم فيه أولى بطولاته، وتعرض حلقاته حاليا.

ونشر صلاح حسني، صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسي، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "شكر خاص للأستاذ تامر مرسي.. شكرا للشركة المنتجة على مجهودها ودعمها لخروج ختم النمر كما كنّا نحلم به.. شكرا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم وظن المشاهدين جميعا في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، ومن سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج.