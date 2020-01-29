"منع البلاستيك وطعام نباتي".. الأوسكار يوطد صداقته بالبيئة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (أوسكار) إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريبا، بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير، خلال موسم جوائز 2020.

وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز، إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير، ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة في المئة.

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70 بالمئة على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.

Advertisements

وقالت الأكاديمية في بيان إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

وقالت الأكاديمية، التي يختار أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب".

وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز جولدن جلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسد دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز جولدن جلوب الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.