فيديو| لحظة وقوع سعد لمجرد وفريق فناير من على المسرح خلال تصوير الكليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو يجمع المطرب سعد لمجرد وفريق فناير، ويظهر خلاله وقوعهم من على خشبة المسرح، في أثناء تصوير أحد مشاهد الكليب، الذي سيجمعهم.
وتداول برنامج" ET بالعربي"، عبر حسابه على "إنستجرام"، الفيديو الذي يشهد لحظة وقوع لمجرد والفريق في أثناء تصوير مشهد بالكليب.
يذكر أن محكمة الاستئناف بباريس قد أعادت فتح قضية الفنان سعد لمجرد بإحالة القضية أمام جنايات المحكمة ذاتها، بتهمة الاغتصاب، حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز".
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