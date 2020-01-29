محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو لها في صالة تحرير جريدة النهار اللبنانية.
وكتبت إليسا: "منذ أسابيع وأنا أعمل مع النهار على عدد نقطة ضو، العدد الإنساني سيصدر غدا، لا تنسوا الاحتفاظ بنسخة، أنا متأكدة أنها ستكون نقطة وتحول في حياة كثيرين".
ومن ناحية أخرى، أحيت الفنانة إليسا مؤخرا حفلا غنائيا، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسلمت درع تكريم من الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إليسا صحفية لأول مرة في صحيفة النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.