فيديو| إليسا صحفية لأول مرة في صحيفة النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو لها في صالة تحرير جريدة النهار اللبنانية.

وكتبت إليسا: "منذ أسابيع وأنا أعمل مع النهار على عدد نقطة ضو، العدد الإنساني سيصدر غدا، لا تنسوا الاحتفاظ بنسخة، أنا متأكدة أنها ستكون نقطة وتحول في حياة كثيرين".

ومن ناحية أخرى، أحيت الفنانة إليسا مؤخرا حفلا غنائيا، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسلمت درع تكريم من الجامعة.