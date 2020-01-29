"محدش يكلمها".. محمد رمضان ينشر صورة لابنته كنز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لابنته كنز.
وعلق رمضان على الصورة: "كنز بنتي طالعالي، ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم".
ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل كأس السوبر المصري، باستاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 فبراير المقبل.
ونشر "رمضان" عبر حسابه بموقع إنستجرام، بوستر ترويجيا للحفل، وعلق: "بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير في أبو ظبي، استاد محمد بن زايد، حفل افتتاح كأس السوبر المصري، الأهلي والزمالك، ثقة في الله أقوى سوبر".
من ناحية أخرى، يستكمل "رمضان" تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة نور، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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