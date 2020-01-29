مع اقتراب ذكرى رحيله.. ملصق "عاش هنا" يزين منزل الراحل علاء ولي الدين‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه المخرج تامر كرم الشكر إلى وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بعد ضم اسم الفنان الراحل علاء ولي الدين إلى مشروع "عاشوا هنا"، ووضع ملصق باسمه أمام منزله في مصر الجديدة، اليوم الأربعاء.

تامر كرم نشر صورة الملصق، عبر صفحته بموقع فيس بوك، وكتب: "لفتة في غاية الجمال من وزارة الثقافة برئاسة الفنانة العظيمة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بوضع هذا الملصق على المنزل الذي عاش فيه الفنان العظيم الراحل علاء ولي الدين، وغيره من الفنانيين العظماء، الذين أثروا الحركة الفنية والثقافية في بلدنا الحبيب مصر".

أضاف: "أرسل لي الصورة الصديق العزيز معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل، وهو في منتهى السعادة، أن مصر لا تنسى مبدعيها، شكرا معالي وزيرة الثقافة".

الفنان علاء ولدين، توفي في فبراير 2003، عن عمر يناهز 40 عاما، وقدم خلال مشواره الفني الذي دام 20 عاما العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، منها "الناظر"، "عبود على الحدود"، "حكيم عيون"، "الأبندا"، "لما بابا ينام"، و"الإرهاب والكباب"، وغيرها.