تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. ووضعها على التنفس الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الأربعاء. وقالت مديرة أعمالها في تصريحات صحفية اليوم إنها: "فقدت الوعي والوضع حرج، وتتواجد حاليًا الفنانة الكبيرة بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات".

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم وضع الفنانة الكبيرة على جهاز للتنفس الصناعي تحت ملاحظة طبية دقيقة. ونقلت عن الفنان سامح الصريطي قوله: "أطلب من جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء، فهي في حاجة إلى دعوات الجميع".

من جهتها، قالت الفنانة نهال عنبر إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي ليست مستقرة، ولكنها لا تعلم شيئا عن وضعها الحالي. وأوضحت عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، هو من يتولى متابعة حالة الفنانة نادية لطفي الصحية.

كان برنامج "عرب وود"، أعلن تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، وذلك بعدما كانت حالتها استقرت بعض الشيء خلال الأيام الثلاثة الماضية.