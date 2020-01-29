محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "بنات ثانوي"، إيرادات قدرها 5 ملايين 267 ألف 321 جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم يتنافس مع 4 أفلام أخرى، هي "الفلوس"، "لص بغداد"، "يوم وليلة"، و"دماغ شيطان". "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، مي الغيطي، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققه فيلم "بنات ثانوي" بعد 4 أسابيع من عرضه بالسينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.