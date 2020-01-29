هيفاء ودينا الشربيني وواكد.. 8 فنانين منعوا من التمثيل قبل علاء زينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ينتظر علاء زينهم نتيجة التحقيق الذي أجرته معه نقابة المهن التمثيلية، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه غايب"، واستعانته ببعض الممثلين غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية، إلى جانب مشاركة ممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.

وكشف الفنان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم، تفاصيل التحقيق الذي أجري معه أمس بمقر النقابة، وقال إنه أخبر اللجنة أنه تم وضع اسمه على أفيش مسرحية "مولد وصاحبه غايب"، كنوعٍ من الدعاية والتكريم له، من صناع المسرحية فقط.

وأوضح أيضًا للجنة أنه من المستحيل أن يخالف قرارات النقابة، والعمل مع أعضاء غير نقابيين. ويأمل الفنان أن ينتهي الأمر، وترفع اللجنة قرار وقفه عن العمل.

"علاء زينهم" لم يكن الفنان الوحيد الذي واجه أزمة مع نقابته وتعرض للإيقاف في الفترة الأخيرة، والسطور التالية ترصد نجوم آخرين:

عمرو واكد وخالد أبو النجا

في مارس 2019، ألغت نقابة المهن التمثيلية، عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، وذكرت في قراراها: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وتابعت: "تُعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما"، وذلك عقب زيارتهما للكونجرس الأمريكي ولقائهما بعدد من النواب والدبلوماسيين الأمريكيين والتحدث عن الأوضاع السياسية في مصر.

دينا الشربيني

في عام 2014، منعت النقابة برئاسة الفنان أشرف عبدالغفور، الفنانة دينا الشربيني من التمثيل، بسبب الحكم عليها بالحبس عامًا في قضية تعاطي المخدرات. ثم قررت النقابة إلغاء قرار منعها.

جيهان خليل

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في مارس 2018، قرر الدكتور أشرف زكي، منع التعامل مع الممثلة المغربية جيهان خليل، وإلغاء كافة التصاريح التي مُنحت لها، وإبلاغ السلطات المعنية لترحيلها من البلاد، لإساءتها للفن المصري والتقاليد الفنية، وتعطيل التصوير أكثر من مرة في أحد الأعمال الفنية.

وأكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين، وقتها أن الفنانة المغربية لم تلتزم بحضور "أوردرات" تصوير الأعمال التي تعاقدت عليها، وأنها تسببت في العديد من المشكلات.

أحمد مالك

في يناير 2016، قرر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية تحويل الفنان أحمد مالك للتحقيق ووقف تصاريح عمله، وذلك على خلفية نشره فيديو مسيئا للشرطة بالتزامن مع أعياد 25 يناير، قبل حل الأزمة.

محمد رمضان

في أكتوبر 2014، منعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد رمضان من التمثيل، بسبب مخالفة عقوده مع المنتجين وتوقيع عقود مع أكثر من منتج لتقديم أعمال درامية في العام نفسه، حتى تم حل المشكلة.

هيفاء وهبي

أكتوبر 2017، أعلنت النقابة إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر، على خلفية خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وقالت المهن التمثيلية، إن القرار جاء بناءً على طلب غرفة صناعة السينما، مع إلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار أميركي لشركة السبكي مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم "ثانية واحدة"، وإلزامها بسداد مبلغ مليون وسبعين ألف جنيه مصري قيمة تكاليف يومَي التصوير في فيلم "ثانية واحدة"، قبل التصالح وانتهاء الأزمة.

أحمد الفيشاوي

في نوفمبر 2016، قررت غرفة صناعة السينما وقف الفنان أحمد الفيشاوي عن التمثيل لمدة عام، بسبب عدم التزامه بتعاقده مع المنتجين، وتأخره في تنفيذ العقود، مما تسبب في إلحاق الضرر بهم.