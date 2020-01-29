تراند اليوم : "يعني ايه ولاد الناس".. فنانة شهيرة تثير ضجة برسائل غير مباشرة

قامت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بتوجيه عدة رسائل غير مباشرة من خلال السوشيال ميديا.

ونشرت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة بها رسالة تضمنت الآتي: "يعني ايه ولاد الناس؟.. ولاد الناس مش بالفلوس ولا بالنفوذ، ولا بالشكل ولا بالمنظر واللبس، ولا بالمدارس الأجنبية، والجامعات العالمية، ولا بمكان السكن والأحياء الراقية".

وأضافت "ياما ناس شكلهم ولاد اصول، بس في الحقيقة بلاش نقول، وياما ناس شكلها غلبان، ويدوبك مستورين، وأحلى ما فيهم اللسان، والذوق وأخلاق الكرم".

يذكر أن أنباء انتشرت مؤخرًا، تفيد بارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالفنان أحمد العوضي، ولم ينف أو يؤكد أي منهما الخبر بشكل مباشر، بل اكتفيا بالتلميحات حول حقيقة هذه العلاقة".