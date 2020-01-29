في هذا الموعد .. علي الحجار يحيي حفل عيد الحب

يحيي الفنان القدير علي الحجار حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير المقبل، على مسرح جامعة مصر.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 300 جنيهًا، و 400 جنيهًا، و 500
يذكر أن الفنان القدير علي الحجار طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي اشترى، وهو من إخراج هاشم طاهر، والأغنية كلمات حسن رياض، وألحان حسن زكي، وتوزيع مادو، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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