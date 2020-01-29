فيديو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة مع dammy

نشر النجم محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكشف من خلاله عن موعد طرح أغنيته الجديدة، والتي من المقرر أن يتمطرحها يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر مارس المقبل، كما يشاركه في الغناء الفنان العالمي dammy.
ومن ناحية أخرى يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسل جديد، ويحمل اسم البرنس، والمقرر أن يعرض فى رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور ، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، روجينا، إدوارد.
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