فن ومشاهير

إطلالة أنيقة لـ جينا سليم في جلسة تصوير جديدة

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شاركت الفنانة جينا سليم، جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت جينا سليم مرتدية جاكيت أسود من الجلد

نسقت مع إطلالتها مع كاب باللون الأسود، وظهرت بإطلالة أنيقة.

 

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة جينا سليم  مشاركتها في

مسلسل "حواديت الشانزليزي" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وقامت الفنانة جينا سليم بتجسيد شخصية (روز) سيدة فرنسية تعيش في مصر في تلك الفترة.


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