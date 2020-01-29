فيديو .. عمرو دياب يطرح برومو أولى أغنيات ألبوم سهران

طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم هعيش يفتكرني، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية هعيش يفتكرني من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما تعد أولى أغاني ألبوم سهران، والمقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر فبراير المقبل، بجميع الأسواق،

والمتاجر الإلكترونية.

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يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب، طرح عدد من أغاني ألبوم أنا غير، كما يحتوي الألبوم على 12 أغنية، طرح منهم حتي الآن 6 أغاني وهم:

حبه، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد، أنا غير.