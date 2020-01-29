تدهور الحالة الصحية لنادية لطفي ومديرة أعمالها تطالب المصريين بالدعاء

طالبت رضا فرغلي مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: "ادعوا لها".

وتتواجد حالياً الفنانة القديرة نادية لطفي فى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد أن فقدت الوعي، مع متابعة كبيرة من الأطباء المعالجين لها.

ومؤخرا ظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى من زمن الفن الجميل.

كانت نادية لطفى فقدت بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الذى

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يوافق 3 يناير 1937، دينا أباظة زوجة ابنها الوحيد أحمد البشارى، ثم صديقة عمرها الفنانة ماجدة الصباحى والتى رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير الجارى، وقالت نادية فى تصريح صحفى لها،: "صدمت بخبر وفاة ماجدة الذي كان له أثر مؤلم على"، وكشف أنها تعانى من ارتفاع كبير فى درجة الحرارة وتشعر بأن آلامها تتزايد بسبب أحزانها، بعدها تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة لأول مرة قبل بضعة أيام وتم حجزها فى غرفة العناية المركزة.

وفى يوم 25 يناير الجاري تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفى للمرة الثانية، الأمر الذى اضطر الأطباء إلى ادخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي، ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن لطفى تشعر بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، لحين استقرار حالتها الصحية.

"بولا محمد مصطفى شفيق" هو الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفى، التى ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب وأم مصريين، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955 ، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما واختار لها الاسم الفني "نادية لطفي"، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبد القدوس.