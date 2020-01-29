نور الحنظل الراعى الرسمى لقاعة الضيافة للمسرح الوطنى للفن والثقافة

تم افتتاح قاعة الضيافة في المسرح الوطني من أجل المساهمة ودعم الفن والثقافة في العراق بحضور عدد من الشخصيات، وبرعاية نور الحنظل.
وقد تحدث عدنان الجلبي عن الافتتاح الذي يعتبر واجهة حضارية للمسرح وذلك لعقد مؤتمرات وفعاليات يحضرها كبار الشخصيات لابد من وجود مكان مخصص للاستقبال فقد بادر المصرف بأعادة تأهيلالقاعة بعد توسيعها ,وأضاف الجلبي أن مشروع الق بغداد مستمر حسب المدة المقررة سيتم الانجاز في الوقت المحدد (200) يوم .
وشدد على المضي في تطبيق قرار مجلس الوزراء فيما يخص توطين الرواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، موضحا ستحصل وزارة التخطيطالجهاز المركزي للإحصاء نسبة (١%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، بغية حصوله على البطاقة الائتمانية "ماستر كارت" على ان تستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترقيع الى درجة أعلى وتحدد آلية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وذلك لحماية رواتب الموظفين من السرقة شاهدنا العديد من الجرائم ارتكبت نتيجة نقل الرواتب الى المؤسسات الحكومية.
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