شاهد.. نور ومحمد سامي في كواليس مسلسل "البرنس"

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة تجمعه بالفنانة اللبنانية نور، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تشارك هذا العام ولاول مرة الفنانة نور اللبنانية النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" ، خلال الماراثون الرمضانى المقبل, حيث Advertisements كان مقرر عملهما سوياً فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017, ولكن نور اعتذرت بسبب تعاقدها على فيلم آخر. كان مقرر عملهما سوياً فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017, ولكن نور اعتذرت بسبب تعاقدها على فيلم آخر. مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين, وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب. سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين, وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

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