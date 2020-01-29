بعد تسريب أغنياتها..ليدي غاغا تشن هجومها لمحاربة القرصنة

ميرنا وليد - بيروت - طالبت النجمة العالمية ليدي جاجا من محبيها ومعجبيها بعدم تداولهم لأغنيتها التي تم تسريبها بواسطة قراصنة الإنترنت وهي من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد والسادس بمسيرتها الفنية، وجاء تسريب أغنيات ليدى جاجا بمثابة مفاجأة للكثير من محبيها ومعجبيها بينما كانت صدمة للنجمة الشهيرة، وهو ما تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "meaww"، وكانت الرسالة واضحة فهي موجهه لكل المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى. وما أثار الجدل حول جاجا أنها استعانت بصورة "مسروقة" تنتقد من خلالها قرصنة الموسيقيين.

وكان مؤخرًا تم تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات ​ليدي غاغا​ وهى أغنية " Stupid Love " والتي أكد موقع "melty" الفرنسي أنها كانت ستطلق الأغنية في بداية شهر فبراير المقبل، ويُقال إنها واحدة من أغنيات البومها الجديد الذي تعمل غاغا حاليًا على الانتهاء من إعداده، وقد كشف قطاع كبير من محبي وعشاقي النجمة العالمية ليدي جاجا البالغة من العمر (33 عامًا) انهم ينتظروا أطلاقها لألبوم جديد فكان اخر البوم اطلقته النجمة الشهيرة كان منذ 2016 وكانت جاجا تضع كل تركيزها في فيلم "A Star Is Born" مع النجم العالمي برادلي كوبر وهو العمل الذي حقق نجاح مذهل حول العالم وحصدت به جائزة الأوسكار لذلك لم يكن إطلاق البوم غنائي جديد في أولوياتها .