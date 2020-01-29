خاص الفن - سارة الطويل تتعرض لمجموعة مواقف تودي بها إلى الاستسلام والسفر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​سارة الطويل​ أنها انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل "ومن الحب" مع المخرج السدير مسعود في أول أعمالها هذا الموسم.

وقالت إنها تؤدي شخصية "مها"، وهي معدة في التلفزيون السوري، تتعرض لمجموعة مواقف تودي بها إلى الاستسلام والسفر.

من ناحية ثانية، أكدت سارة أنها تستعد للسفر إلى أبو ظبي لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" بشخصية "فرحة" مع المخرج تامر إسحق.

وكانت سارة الطويل قد شاركت في وقت سابق ضمن بطولة الفيلم القصير "برسم البيع"، إضافة إلى بطولة الفيلم الطويل "البحث عن جولييت".

وكانت الطويل قد عادت من الهند مؤخراً، بعد زيارة قامت بها مع زميلتها الممثلة ​نوار يوسف​ إلى معهد السينما والتلفزيون في كالكوتا، وقد شاركت في فيلم قصير مدته 20 دقيقة للمخرج محمد علي.

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