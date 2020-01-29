"أنا وياك" هدية رومانسية زياد برجي

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​زياد برجي​ أغنيته الجديدة "​أنا وياك​" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي نفسه، توزيع هادي شرارة وميكساج ايلي بربر.

ويغني زياد بصوته الجميل كلمات الأغنية الرومانسية:" أنا وياك على الحلوة على المرّة، وإذا مني زعلت مرة ما فيي عيش ، أنا وياك اذا زعلنا واذا فرحنا اذا تعبنا واذا ارتحنا سوا منعيش".

الأغنية هي ضمن فيلم "يوم إيه يوم لأ" بطولة زياد برجي وباميلا الكيك، والذي سينطلق عرضه في دور العرض السينمائية اللبنانية مع بداية الشهر المقبل وتحديداً في 6 شباط/فبراير.

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